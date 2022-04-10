Leicester City - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Crystal Palace maçı 10 Nisan Pazar günü saat 16:00'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.