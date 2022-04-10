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Leicester City - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Leicester City ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 11:57 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 12:00
Leicester City - Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Crystal Palace maçı 10 Nisan Pazar günü saat 16:00'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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