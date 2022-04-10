Cristiano Ronaldo mağlubiyeti kaldırmadı! Hıncını taraftardan çıkardı

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Everton ile Manchester United karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelede etkisiz bir performans ortaya koyan Portekizli yıldız,karşılaşma sonunda yaptığı hareketle olay oldu. Ünlü yıldız bir taraftarın telefonuna vurarak yere düşürdü.

Ronaldo'nun vurmasıyla yere düşen taraftarın telefonu parçalandı. O anlar başka bir taraftar tarafından kayıt altına alınırken, görüntüleri izleyenler Ronaldo'yu eleştiri yağmuruna tuttu.

Müsabakada Everton, Gordon'ın 27. dakikada kaydettiği golle sezonun 8. galibiyetini alırken, Manchester United ligdeki son 5 maçında 4. puan kaybını yaşadı. Bu sonuçla birlikte iki maç eksiği bulunan Everton puanını 28'e yükseltirken, bir maçı eksik Manchester United ise 51 puanda kaldı.

