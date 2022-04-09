Everton - Manchester United maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton ile Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Everton ile Manchester United 9 Nisan Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak. Mücadele S Sport'ta yayınlanacak.