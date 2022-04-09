CANLI İZLE | Southampton - Chelsea maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Southampton - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Southampton ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Southampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOUTHAMPTON - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Southampton - Chelsea maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

SOUTHAMPTON - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Southampton: Forster; Livramento, Salisu, Bednarek, Walker-Peters; Ward-Prowse, Romeu, Diallo; S. Armstrong; Adams, A. Armstrong

Chelsea: Mendy; Christensen, Chalobah, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Ziyech, Lukaku, Pulisic