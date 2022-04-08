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Southampton - Chelsea maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Southampton ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Southampton - Chelsea maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 16:16 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 17:00
Southampton - Chelsea maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Southampton - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Southampton ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Southampton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOUTHAMPTON - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Southampton - Chelsea maçı 9 Nisan Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

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