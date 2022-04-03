West Ham United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
WEST HAM UNITED - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
West Ham United - Everton maçı 3 Nisan Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.