Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Newcastle United maçı 3 Nisan Pazar günü saat 18:30'da oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.