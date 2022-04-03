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Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 15:16 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 15:18
Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Newcastle United maçı 3 Nisan Pazar günü saat 18:30'da oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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