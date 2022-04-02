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Liverpool Watford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor... 69 puanlı Liverpool sahasında 22 puanlı Watford'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Liverpool-Watford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 10:55
Liverpool Watford maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool ile Watford kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Liverpool, topladığı 69 puanla 2. sırada yer alıyor. 22 puan toplayan Watford ise 18. sırada bulunuyor.

LIVERPOOL - WATFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 31. haftasında oynanacak Liverpool - Watford maçı 2 Nisan Cumartesi günü TSİ 14.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - WATFORD MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Firmino, Jota

Watford: Foster; Femenia, Kabasele, Samir, Kamara; Louza, Sissoko, Kucka; Hernandez, Pedro, Dennis

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