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Leeds United Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor... 29 puanlı Leeds United sahasında 35 puanlı Southampton'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Leeds United-Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 09:58
Leeds United Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Leeds United-Southampton maçını takip etmek için tıklayın!

İngiltere Premier Lig'de 31. hafta müsabakaları başlıyor. 29 puanla 16. sırada bulunan Leeds United sahasında 35 puanla 11. sırada yer alan Southampton'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. İşte maça dair merak edilenler...

📺LEEDS UNITED-SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United'ın sahasında Southampton'ı ağırlayacağı maç bugün TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

📝LEEDS UNITED-SOUTHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔹Leeds United: Meslier; Ayling, Llorente, Struijk, Dallas; Phillips, Forshaw; Raphinha, Rodrigo, Harrison; James

🔹Southampton: Forster; Livramento, Bednarek, Salisu, Walker-Peters; Elyounoussi, Romeu, Ward-Prowse, S. Armstrong; Broja, Adams

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