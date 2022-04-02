Leeds United Southampton maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Leeds United-Southampton maçını takip etmek için tıklayın!
İngiltere Premier Lig'de 31. hafta müsabakaları başlıyor. 29 puanla 16. sırada bulunan Leeds United sahasında 35 puanla 11. sırada yer alan Southampton'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. İşte maça dair merak edilenler...
📺LEEDS UNITED-SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Leeds United'ın sahasında Southampton'ı ağırlayacağı maç bugün TSİ 17.00'de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
📝LEEDS UNITED-SOUTHAMPTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
🔹Leeds United: Meslier; Ayling, Llorente, Struijk, Dallas; Phillips, Forshaw; Raphinha, Rodrigo, Harrison; James
🔹Southampton: Forster; Livramento, Bednarek, Salisu, Walker-Peters; Elyounoussi, Romeu, Ward-Prowse, S. Armstrong; Broja, Adams