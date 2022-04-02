Chelsea Brentford maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Chelsea ile Brentford kozlarını paylaşıyor. Dev mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz.
CHELSEA BRENTFORD İLK 11'LER
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rüdiger, Alonso, Kante, Loftus - Cheek, Mount, Ziyech, Havertz, Werner.
Brentford: Raya, Ajer, Jansson, Henry, Pinnock, Norgaard, Janelt, Eriksen, Roerslev, Mbeumo, Toney.
CHELSEA-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Chelsea'nin sahasında Brentford'ı ağırladığı maç TSİ 17.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.