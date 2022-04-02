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Chelsea Brentford maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea sahasında Brentford'u ağırlıyor. 'Maviler' 6 maçlık yenilmezlik serisini korumak isterken, konuk takım ise puan veya puanlar alma peşinde... Chelsea - Brentford maçını A Spor ve aspor.com.tr'den CANLI izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 16:57
Chelsea Brentford maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Chelsea ile Brentford kozlarını paylaşıyor. Dev mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz.

CHELSEA BRENTFORD İLK 11'LER

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Silva, Rüdiger, Alonso, Kante, Loftus - Cheek, Mount, Ziyech, Havertz, Werner.

Brentford: Raya, Ajer, Jansson, Henry, Pinnock, Norgaard, Janelt, Eriksen, Roerslev, Mbeumo, Toney.

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CHELSEA-BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea'nin sahasında Brentford'ı ağırladığı maç TSİ 17.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

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