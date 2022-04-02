Brighton Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Premier Lig'in 31. haftasında Brighton ile Norwich kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Brighton, topladığı 33 puanla 13. sırada yer alıyor. 17 puan toplayan Norwich ise 20. sırada bulunuyor.
BRIGHTON - NORWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Premier Lig'in 31. haftasında oynanacak Brighton - Norwich maçı 2 Nisan Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.
BRIGHTON - NORWICH MUHTEMEL 11'LER
Brighton: Sanchez; Lamptey, Dunk, Duffy, Cucurella; Bissouma, Moder; March, Mac Allister, Trossard; Maupay
Norwich: Krul; Byram, Hanley, Gibson, Giannoulis; McLean, Normann, Gilmour; Sargent, Pukki, Rashica
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