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Brighton Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor... 33 puanlı Brighton sahasında 17 puanlı Norwich City'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Brighton-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2022 Cumartesi 11:04
Brighton Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Premier Lig'in 31. haftasında Brighton ile Norwich kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Brighton, topladığı 33 puanla 13. sırada yer alıyor. 17 puan toplayan Norwich ise 20. sırada bulunuyor.

BRIGHTON - NORWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 31. haftasında oynanacak Brighton - Norwich maçı 2 Nisan Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

BRIGHTON - NORWICH MUHTEMEL 11'LER

Brighton: Sanchez; Lamptey, Dunk, Duffy, Cucurella; Bissouma, Moder; March, Mac Allister, Trossard; Maupay

Norwich: Krul; Byram, Hanley, Gibson, Giannoulis; McLean, Normann, Gilmour; Sargent, Pukki, Rashica

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