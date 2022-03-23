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Premier Lig Haberleri: Wayne Rooney ve Patrick Vieira'ya onur ödülü

Premier Lig, Wayne Rooney ve Patrick Vieira'nın Hall of Fame listesine alındığı açıkladı. İşte haberin detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 12:55
Premier Lig Haberleri: Wayne Rooney ve Patrick Vieira'ya onur ödülü

Manchester United ve Everton efsanesi Wayne Rooney ve ikonik Arsenal kaptanı Patrick Vieira bugün Premier Lig Hall Of Fame'e giriyor.

The Hall of Fame, 1992'deki başlangıcından bu yana Premier Lig'i süsleyen kişilerin olağanüstü beceri ve yeteneklerini kutlar. Bu, Lig tarafından oyunculara verilen en yüksek bireysel onurdur.

Rooney ve Vieira, 2022'nin ilk iki adayı ve bugün 25 eski oyuncudan oluşan kısa bir listeden altı kişinin daha kendilerine katılmasına karar vermek üzere. Bugün yapılacak bir halk oylamasıyla belli olacak.

Rooney, 491 maçta 208 gol atarak ilk göreve başlayan Alan Shearer'ın ardından Premier Lig tarihinde en çok gol atan ikinci oyuncu olarak seçili gruba katılıyor. Rooney ayrıca, sadece iki oyuncu tarafından yapılan 103 asistin sahibi.

Vieira, 1996'dan 2005'e kadar Arsenal'in orta sahasında muazzam bir performansla maçları domine ederken 31 gol attı ve 307 Premier Lig maçında 34 asist yaptı ve üç kez şampiyonluğu kazandı.

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