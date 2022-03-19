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Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 12:30
Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Arsenal maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 15:30'da oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ASTON VILLA - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Young; McGinn, Sanson, Ramsey; Coutinho; Ings, Watkins

Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Lacazette

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