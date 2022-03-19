Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Arsenal maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 15:30'da oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ASTON VILLA - ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Young; McGinn, Sanson, Ramsey; Coutinho; Ings, Watkins

Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Lacazette