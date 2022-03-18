Son dakika spor haberleri: Everton-Newcastle United maçında bir taraftar kendini kale direğine kelepçeledi

İngiltere Premier Lig'de oynanan Everton-Newcastle United maçı müthiş bir müsabakaya sahne oldu. Ev sahibi takım, sahadan 1-0 galip ayrılırken maçta uzun süre unutulmayacak bir hadise yaşandı.
İngiltere Premier Lig'de oynanan Everton-Newcastle United maçı müthiş bir müsabakaya sahne oldu. Ev sahibi takım, sahadan 1-0 galip ayrılırken maçta uzun süre unutulmayacak bir hadise yaşandı.
Goodison Park'ta oynanan karşılaşma 0-0 devam ederken bir taraftar sahaya girerek dikkat çeken bir olaya imza attı.
Everton kalesine yönelen taraftar, plastik kelepçeyle kendini boğazından kale direğine bağladı.
Herkes şaşkınlık içerisinde olayı izlerken, 50. dakikada müsabaka durduruldu.
Kelepçe uzun süre protestocu taraftarın boynundan çıkarılamazken sahaya demir kesici makas getirildi ve taraftar kaleden ayrıldı.
Protestocu taraftarın, aktivist bir kampanyanın destekçisi olduğu ortaya çıktı.