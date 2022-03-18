Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika spor haberleri: Everton-Newcastle United maçında bir taraftar kendini kale direğine kelepçeledi

Son dakika spor haberleri: Everton-Newcastle United maçında bir taraftar kendini kale direğine kelepçeledi

Son dakika spor haberleri... Premier Lig'de oynanan ve son dakikada Everton'ın attığı golle 1-0 galip gelmesiyle sonuçlanan Everton-Newcastle United maçında uzun süre unutulmayacak bir olay yaşandı. Saha atlayan bir taraftar kendini kale direğine kelepçeledi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 10:03
Son dakika spor haberleri: Everton-Newcastle United maçında bir taraftar kendini kale direğine kelepçeledi

İngiltere Premier Lig'de oynanan Everton-Newcastle United maçı müthiş bir müsabakaya sahne oldu. Ev sahibi takım, sahadan 1-0 galip ayrılırken maçta uzun süre unutulmayacak bir hadise yaşandı.

Son dakika spor haberleri: Everton-Newcastle United maçında bir taraftar kendini kale direğine kelepçeledi

Goodison Park'ta oynanan karşılaşma 0-0 devam ederken bir taraftar sahaya girerek dikkat çeken bir olaya imza attı.

Son dakika spor haberleri: Everton-Newcastle United maçında bir taraftar kendini kale direğine kelepçeledi

Everton kalesine yönelen taraftar, plastik kelepçeyle kendini boğazından kale direğine bağladı.

Son dakika spor haberleri: Everton-Newcastle United maçında bir taraftar kendini kale direğine kelepçeledi

Herkes şaşkınlık içerisinde olayı izlerken, 50. dakikada müsabaka durduruldu.

Son dakika spor haberleri: Everton-Newcastle United maçında bir taraftar kendini kale direğine kelepçeledi

Kelepçe uzun süre protestocu taraftarın boynundan çıkarılamazken sahaya demir kesici makas getirildi ve taraftar kaleden ayrıldı.

Son dakika spor haberleri: Everton-Newcastle United maçında bir taraftar kendini kale direğine kelepçeledi

Protestocu taraftarın, aktivist bir kampanyanın destekçisi olduğu ortaya çıktı.

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