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Paul Pogba'nın evine hırsız girdi! Yardımcı olacak kişilere ödül verecek

Son dakika spor haberi: Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba, Atletico Madrid ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı sırasında evine hırsız girdiğini açıkladı. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada olayla ilgili yardımcı olacak kişilere ödül vereceğini söyledi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 18:23
Paul Pogba'nın evine hırsız girdi! Yardımcı olacak kişilere ödül verecek

Pogba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ailemizin en kötü kabusunu yaşadık. Bebeklerimiz odalarında uyurken evimize girilip, hırsızlık yapıldı. Hırsızların evden ayrılması beş dakikadan kısa sürse de evdeki her şeyden daha değerli olan güvenlik duygusunu bizden aldılar. Bunu, evde olmadığımızı bildikleri için salı günkü maçın son dakikalarında yaptılar. Eşimle beraber çocuklarımızın zarar görüp görmediğini bilmeden eve koştuk. Bir baba için dünyada çocuklarını koruyamama kaygısından kötü bir duygu yok." ifadelerini kullandı.

Yardımcı olacak kişilere ödül vereceğini söyleyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, olay hakkında bilgisi olanların kendisine "rewardpogba@gmail.com" elektronik posta adresinden ulaşabileceğini paylaştı.

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