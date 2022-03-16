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Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Liverpool kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçı canlı takip etmak için detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 21:00
Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Liverpool maçı 16 Mart Çarşamba günü saat 23:15'de oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Jota, Mane, Diaz

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