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Arsenal - Liverpool maçı CANLI izle! Arsenal Liverpool maçı canlı anlatım

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Liverpool zorlu karşılaşmada kozlarını paylaşıyor. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik maçın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 23:11
Arsenal - Liverpool maçı CANLI izle! Arsenal Liverpool maçı canlı anlatım

Arsenal ile Liverpool, İngiltere Premier Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Andre Marriner düdük çalıyor.



İLK 11'LER
Arsenal: Ramsdale, Soares, White, Gabriel, Tierney, Partey, Xhaka, Odegaard, Martinelli, Saka, Lacazette

Liverpool: Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Mane, Jota, Diaz

ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Arsenal - Liverpool maçı saat 23:15'de başladı. Kritik mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.


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