Arsenal - Liverpool maçı CANLI izle! Arsenal Liverpool maçı canlı anlatım

Arsenal ile Liverpool, İngiltere Premier Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Andre Marriner düdük çalıyor.
İLK 11'LER
Arsenal: Ramsdale, Soares, White, Gabriel, Tierney, Partey, Xhaka, Odegaard, Martinelli, Saka, Lacazette
Liverpool: Alisson, Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Mane, Jota, Diaz
ARSENAL - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Arsenal - Liverpool maçı saat 23:15'de başladı. Kritik mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor.