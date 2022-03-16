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Arsenal - Liverpool 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Arsenal sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadeleyi 2-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri Jota ve Firmino kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2022 Perşembe 01:18
Arsenal - Liverpool 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Arsenal ile Liverpool karşı karşıya geldi. Emirates Stadı'nda oynanan maçı Liverpool ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 1'e düşürdü.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Liverpool aradığı golü 54'te Jota ile buldu ve rakibinin direncinin tamamen kırdı. 62. dakikaya gelindiğinde Roberto Firmino farkı ikiye çıkardı ve skoru belirleyen isim oldu.

Liverpool bu sonuçla 69 puana yükseldi ve lider Manchester City ile arasındaki farkı 1'e düşürdü. Arsenal'in ise bu mağlubiyetle 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 51 puanda kaldı.

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