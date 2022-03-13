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Arsenal Leicester City maçı CANLI anlatımı! Arsenal Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 29. haftada Arsenal sahasında milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 48, konuk ekip ise 33 puanda... Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Arsenal-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 14:29
Arsenal Leicester City maçı CANLI anlatımı! Arsenal Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında 48 puanlı Arsenal evinde 33 puanlı Leicester City'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi iki takımın hedefi de mutlak 3 puan... Futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte detaylar...

ARSENAL-LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal'in evinde Leicester City'i ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝ARSENAL-LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette

Leicester City: Schmeichel; Justin, Amartey, Çağlar Söyüncü, Thomas; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Barnes; Iheanacho

📉MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

📌Emile Smith-Rowe, 9 golle Arsenal takımının en golcü futbolcusu.
📌Jamie Vardy, Leicester adına 10 gol kaydetti.
📌Arsenal son 5 maçta yenilmedi.
📌Arsenal 4 maçtır üst üste kazanıyor.

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