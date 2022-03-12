Manchester United - Tottenham 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cristiano Ronaldo şov yaptı!

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United, kendi sahasında Tottenham ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 3-2 kazandı. Portekizli yıldız, müsabakanın 12, 38 ve 81. dakikalarında sahneye çıkarak takımına 3 puanı kazandırdı.

Konuk ekip Tottenham'ın golleri ise 35. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 72. dakikada Harry Maguire'den (kendi kalesine) geldi.

14 YIL SONRA İNGİLTERE'DE HAT-TRICK!

Manchester United, formasıyla ilk olarak 12 Ocak 2008'de hat-trick yapan Ronaldo, 14 yıl iki ay sonra aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli oyuncu ayrıca kariyerindeki 59. hat-tricki yaptı.

Öte yandan 37 yaşındaki yıldız ayrıca bu maçtaki golleriyle profesyonel futbol kariyerindeki 807. gole de ulaştı.

Alınan bu sonucun ardından Manchester United, ligdeki puanını 50'ye yükseltti. Tottenham ise 45 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Tottenham ise bu kez Brighton deplasmanına gidecek.