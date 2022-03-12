Brighton - Liverpool 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool deplasmanda Brighton ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Luis Diaz ve 61. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.

Livepool'un Mısırlı yıldızı Salah, bu maçtaki golüyle ligde 5 sezonda 4. kez 20 gol barajını aştı.

Bu sonucun ardından Liverpool, 66 puana yükseldi ve 69 puanlı lider Manchester City'yi takibinin sürdürdü. Brighton ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Arsenal ile deplasmanda karşılaşacak. Brighton ise evinde Tottenham'ı ağırlayacak.