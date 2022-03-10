Southampton - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Southampton ile Newcastle United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Southampton - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOUTHAMPTON - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Southampton - Newcastle United maçı 10 Mart Perşembe günü saat 23:00'de oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.