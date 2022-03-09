Haberler İngiltere Premier Lig TRANSFER HABERLERİ - Cağlar Söyüncü bombası patlıyor! Dünya devi...

TRANSFER HABERLERİ - Cağlar Söyüncü bombası patlıyor! Dünya devi...

Son dakika transfer haberleri: İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınında milli futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı savunma oyuncusunun dünya devine imza atacağı iddia edildi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 09:45
TRANSFER HABERLERİ - Cağlar Söyüncü bombası patlıyor! Dünya devi...

İngiliz medyasına göre; Chelsea, milli oyuncunun transferinde mutlu sona çok yakın.

TRANSFER HABERLERİ - Cağlar Söyüncü bombası patlıyor! Dünya devi...

Leicester City forması giyen 25 yaşındaki milli savunmacı, bu sezon 34 resmi maçın 33'ünde ilk 11'de yer aldı. Söyüncü, bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.

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