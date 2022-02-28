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Arsenal 7 sezon sonra bilet fiyatlarına zam yaptı!

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, bilet fiyatlarına 7 sezon sonra zam yaptı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada tüm gelir akışlarında büyüme hedefiyle böyle bir karar alındığı duyuruldu. Bilet fiyatlarında yapılacak artışın kulüp kasasına 3,8 milyon Sterlin gelir sağlaması tahmin ediliyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 17:00
Arsenal 7 sezon sonra bilet fiyatlarına zam yaptı!

İngiliz kulübü Arsenal, 2014'ten bu yana bilet fiyatlarında ilk defa artış gerçekleştirdi. Kulüp bilet fiyatlarını art arda yedi sezon boyunca sabit tuttuktan sonra 2022-23 sezonu geçerli olmak üzere %4'lük bir artış olacağını açıkladı.

Arsenal'ın resmi siteden yapılan açıklamada, "Kimsenin fiyat artışlarını hoş karşılamadığını ve bu kararın hafife alınmadığını biliyoruz. Sürekli artan maliyetler karşısında, orta vadede finansmanımızı başa baş bir konuma getirme hedefimizin bir parçası olarak, maç günü de dahil olmak üzere tüm gelir akışımızda büyümeyi sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor." denildi.

Ayrıca açıklamada fiyat artışınının kulübün gelecek sezon hangi müsabakalarda mücadele edeceğine ve stadyumda taraftarın nerede oturduklarına bağlı olarak değişebileceği belirtilerek, "Arsenal Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, ortalama genel giriş bileti 1.219 Sterlin'den 1.268 Sterlin'e çıkacak. Ancak takım Avrupa'yı tamamen kaçırırsa, ortalama genel giriş bileti 1.010 Sterlinden 1.050 Sterlin'e çıkacak." ifadeleri kullanıldı.

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