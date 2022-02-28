Arsenal 7 sezon sonra bilet fiyatlarına zam yaptı!

İngiliz kulübü Arsenal, 2014'ten bu yana bilet fiyatlarında ilk defa artış gerçekleştirdi. Kulüp bilet fiyatlarını art arda yedi sezon boyunca sabit tuttuktan sonra 2022-23 sezonu geçerli olmak üzere %4'lük bir artış olacağını açıkladı.

Arsenal'ın resmi siteden yapılan açıklamada, "Kimsenin fiyat artışlarını hoş karşılamadığını ve bu kararın hafife alınmadığını biliyoruz. Sürekli artan maliyetler karşısında, orta vadede finansmanımızı başa baş bir konuma getirme hedefimizin bir parçası olarak, maç günü de dahil olmak üzere tüm gelir akışımızda büyümeyi sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor." denildi.

Ayrıca açıklamada fiyat artışınının kulübün gelecek sezon hangi müsabakalarda mücadele edeceğine ve stadyumda taraftarın nerede oturduklarına bağlı olarak değişebileceği belirtilerek, "Arsenal Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, ortalama genel giriş bileti 1.219 Sterlin'den 1.268 Sterlin'e çıkacak. Ancak takım Avrupa'yı tamamen kaçırırsa, ortalama genel giriş bileti 1.010 Sterlinden 1.050 Sterlin'e çıkacak." ifadeleri kullanıldı.