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Leeds United'da Marcelo Bielsa dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United'da kötü gidişatın ardından flaş bir karar alındı. 2 sene önce takımı Premier Lig'e çıkaran teknik direktör Marcelo Bielsa ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Deneyimli çalıştırıcının yerine ABD'li teknik direktör Jesse March ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 10:06
Leeds United'da Marcelo Bielsa dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu

Leeds United'ı 2 sezon önce Premier Lig'e çıkaran Marcelo Bielsa yol ayrımına geldi. İngiliz basının haberine göre son 6 maçtan 1 puan çıkarabilen Leeds United'da deneyimli teknik adam Marcelo Bielsa ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılıyor.

Geçen sezon Premier Lig'deki ilk sezonunda takımını 9. sıraya taşıyan Bielsa için işler bu sezon yolunda gitmedi. Takımını düşme potasından uzaklaştıramayan Bielsa'nın görevinden ayrıldığı ve kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi.

Çıkan haberlere göre Bielsa'nın yerine ABD'li teknik direktör Jesse March ile anlaşan Leeds United'ın sezon sonuna kadar ligde kalmak için büyük çaba sarf edeceği kaydedildi.

Marsch son olarak Red Bull Leipzig'i çalıştırmış ve 2021'in Aralık ayında Alman ekibinden ayrılmıştı.


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