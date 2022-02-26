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Manchester United - Watford: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Manchester United sahasında Watford'u konuk etti. Old Trafford'da oynanan zorlu mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 19:56
Manchester United - Watford: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında Manchestr United sahasında Watford ile kozlarını paylaştı.

Old Trafford'da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Rakip kaleye tam22 şut gönderen MANU, gol atma başarısı gösteremedi.

Alınan bu sonucun ardından Manchester United, 47 puana yükseldi ve 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Watford ise 19 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Manchester City deplasmanına gidecek. Watford sahasında Arsenal'i ağırlayacak.

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