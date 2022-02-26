Leeds United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Tottenham maçı 26 Şubat Cumartesi günü saat 15:30'da oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

LEEDS UNITED - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leeds United: Meslier; Ayling, Struijk, Llorente, Dallas; Koch, Forshaw; Raphinha, Rodrigo, Harrison; Roberts

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Kulusevski, Winks, Hojbjerg, Reguilon; Lucas, Kane, Son