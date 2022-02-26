Haberler İngiltere Premier Lig Leeds United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:47 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:47
Leeds United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

👉 LEEDS UNITED - TOTTENHAM MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leeds United - Tottenham maçı 26 Şubat Cumartesi günü saat 15:30'da oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

LEEDS UNITED - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leeds United: Meslier; Ayling, Struijk, Llorente, Dallas; Koch, Forshaw; Raphinha, Rodrigo, Harrison; Roberts

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Kulusevski, Winks, Hojbjerg, Reguilon; Lucas, Kane, Son

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! Mesut Özil için çarpıcı iddia...
Kalça estetiği için kılıktan kılığa giriyorlar! Dünyaca ünlü sanatçılar bıçak altına yatıyor! Arkadan girip...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor