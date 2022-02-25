Lukaku pişman oldu

RomeluLukaku, İnter'de rüya gibi bir sezon geçirdikten sonra yeniden Premier Lig'in yolunu tutmuştu. Chelsea'ye geri dönen Belçikalı forvet burada teknik direktör Thomas Tuchel ile bir türlü uyum sağlayamadı. Alman çalıştırıcı, 28 yaşındaki futbolcuyu sık sık kadroya almamaya başladı. İngiltere'de yüzü asılan Lukaku da Ada'ya döndüğü için bin pişman. Tecrübeli golcü yeniden İnter'e transfer olmak istiyor. İtalyan ekibi bu transfer için şu anda ısrarcı değil. Güçlü teklifler alan Lautaro Martinez'in durumuna göre karar verilecek.