Akanji'ye servet

Sezon biter bitmez Manchester United transfere sarılacak. Cristiano Ronaldo'yu geri döndürmesine rağmen yine de ligde çok gerilerde kalan Premier Lig devi takviyelere savunmadan başlayacak. Büyük umutlarla alınan Harry Maguire'ın maçlarda yediği çalımlarla komik duruma düşmesinin ardından United stoper arayışlarına hız vermişti. Gündeine de Borussia Dortmund'dan Manuel Akanji'yi aldı. Alman temsilcisine reddemeyecekleri bir teklif sunacaklar.

İMZA 4 YILLIK

Manuel Akanji, gelecek sezon Manchester United forması giyecek. United bu transfer için 90 milyon euro gibi astronomik bir parayı gözden çıkarmış durumda. 26 yaşındaki futbolcunun 4 yıllık imza atacağı belirtildi. Akanji de yıllık 15 milyon euro maaş alacak. United, Ronaldo'nun istediği gibi bir kadro kurarak Portekizli yıldızı takımda tutmayı hedefliyor. 36 yaşındaki süper yıldız, United'ın gelecek sezon güçlü bir kadro kurmaması halinde takımdan ayıralcağı konuşuluyordu.