Liverpool Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Zirvenin güçlü adaylarından Liverpool sahasında alt sıralarda bulunan Leeds United'ı ağırlayacak. Futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte maça dair tüm detaylar...

📺LIVERPOOL-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lliverpool'un sahasında Leeds United'ı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 22.45'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝LIVERPOOL-LEEDS UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔸Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Mane, Diaz

🔸Leeds United: Meslier; Ayling, Llorente, Struijk, Dallas; Klich, Forshaw; Raphinha, Rodrigo, Harrison; James