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Liverpool Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde 57 puanla 2. sırada yer alan Liverpool sahasında 23 puanla 15. sırada bulunan Leeds United'ı konuk edecek. Peki, Liverpool-Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 11:27
Liverpool Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Zirvenin güçlü adaylarından Liverpool sahasında alt sıralarda bulunan Leeds United'ı ağırlayacak. Futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte maça dair tüm detaylar...

📺LIVERPOOL-LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lliverpool'un sahasında Leeds United'ı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 22.45'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝LIVERPOOL-LEEDS UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔸Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Mane, Diaz

🔸Leeds United: Meslier; Ayling, Llorente, Struijk, Dallas; Klich, Forshaw; Raphinha, Rodrigo, Harrison; James

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