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Liverpool - Leeds United: 6-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 6-0'lık üstünlüğü ile tamamalandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 00:51
Liverpool - Leeds United: 6-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool kendi sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 6-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15 ve 35. dakikadalarda penaltılardan Muhammed Salah, 30. dakikada Joel Matip, 80 ve 90+1. dakikalarda Sadio Mane ve 90+3. dakikada CVan Dijk kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester City ile maç sayısını eşitleyen Liverpool, puanını 60'a yükseltti ve farkı 3 puana indirdi. Leeds United ise 23 puanda kaldı.

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