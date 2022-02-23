Burnley Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Küme düşme hattında yer alan Burnley sahasında ligin güçlü ekiplerinden Tottenham'ı ağırlayacak. Futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte maça dair tüm detaylar...

📺BURNLEY-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burnley'nin sahasında Tottenham'ı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 22.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝BURNLEY-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔸Burnley: Pope; Roberts, Collins, Mee, Pieters; Lennon, Cork, Brownhill, McNeil; Cornet, Weghorst

🔸Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Royal, Winks, Hojbjerg, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son