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Burnley Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde 17 puanla 19. sırada yer alan Burnley sahasında 39 puanla 8. sırada bulunan Tottenham'ı konuk edecek. Peki, Burnley-Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:51 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:57
Burnley Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Küme düşme hattında yer alan Burnley sahasında ligin güçlü ekiplerinden Tottenham'ı ağırlayacak. Futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini merak ediyor. İşte maça dair tüm detaylar...

📺BURNLEY-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Burnley'nin sahasında Tottenham'ı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 22.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝BURNLEY-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔸Burnley: Pope; Roberts, Collins, Mee, Pieters; Lennon, Cork, Brownhill, McNeil; Cornet, Weghorst

🔸Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Royal, Winks, Hojbjerg, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son

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