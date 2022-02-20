Wolverhampton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Wolverhampton ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolverhampton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Leicester City maçı 20 Şubat Pazar günü saat 19:30'da oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.