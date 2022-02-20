Haberler İngiltere Premier Lig Leeds United Manchester United 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leeds United Manchester United 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Leeds United sahasında Manchester United'ı ağırladı. Karşılaşmayı 4-2 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Manchester United'a galibiyeti getiren golleri Harry Maguire, Bruno Fernandes, Fred ve Elanga kaydetti. Leeds'in gollerini Rodrigo ve Raphina attı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 19:24
Leeds United Manchester United 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 26. hafta karşılaşmasında Leeds United, Manchester United'ı konuk etti. Elland Road'da oynanan müsabaka, Manchester United'ın 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Harry Maguire, 45+5. dakikada Bruno Fernandes, 70. dakikada Fred ve 89. dakikada Elanga kaydetti. Leeds'in sayıları ise 53. dakikada Rodrigo ve 54. dakikada Raphina'dan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Manchester United, 46 puanla 4. sırada yer aldı. 4 maçtır galibiyet alamayan Leeds ise 23 puanla 15. sırada yer buldu.

Manchester United, gelecek hafta Watford'u konuk edecek. Leeds ise Liverpool deplasmanına gidecek.


DİĞER
Göğüs dekoltesini sansürledi! Şarkıcı Berdan Mardini'yi aldatan Fatoş Yelliler yeni sevgilisi ile gününü gün ediyor!
Demet Özdemir beyaz minisiyle ortalığı salladı! O karede evlilik teklifi yüzüğü Demet'i gölgede bıraktı herkes 4 karatlık tektaşı konuşuyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor