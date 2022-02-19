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Manchester City-Tottenham: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İlkay'ın golü Manchester City'e yetmedi!

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında heyecan dev bir karşılaşma ile sürdü. Manchester City sahasında zorlu rakibi Tottenham'ı ağırladı. İlkay Gündoğan'ın ilk 11'de başladığı ve 1 gol kaydettiği karşılaşmada gülen taraf 3-2'lik skorla konuk ekip Tottenham oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 22:55
Manchester City-Tottenham: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İlkay'ın golü Manchester City'e yetmedi!

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 3-2'lik skorla kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dejan Kulusevski, 59. ve uzatma dakikalarında Harry Kane kaydetti. Manchester City'nin gollerini 33. dakikada İlkay ve 90+1. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez attı.

Alınan bu sonucun ardından Manchester City'nin ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Tottenham ise ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine sona erdi.

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