Manchester City-Tottenham: 2-3 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | İlkay'ın golü Manchester City'e yetmedi!

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City ile Tottenham karşı karşıya geldi.
Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Tottenham 3-2'lik skorla kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Dejan Kulusevski, 59. ve uzatma dakikalarında Harry Kane kaydetti. Manchester City'nin gollerini 33. dakikada İlkay ve 90+1. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez attı.
Alınan bu sonucun ardından Manchester City'nin ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Tottenham ise ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine sona erdi.