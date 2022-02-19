Liverpool - Norwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Liverpool ile Norwich kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Norwich maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - NORWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Norwich maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - NORWICH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Diaz

Norwich City: Gunn; Aarons, Hanley, Gibson, Williams; Gilmour, Lees-Melou, McLean; Sargent, Pukki, Rashica