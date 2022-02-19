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Liverpool - Norwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Norwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:15
Liverpool - Norwich maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Liverpool ile Norwich kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Norwich maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - NORWICH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Norwich maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - NORWICH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Diaz

Norwich City: Gunn; Aarons, Hanley, Gibson, Williams; Gilmour, Lees-Melou, McLean; Sargent, Pukki, Rashica

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