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Liverpool Norwich: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında liderlik Liverpool, evinde Norwich'i ağırladı. Müsabaka, Liverpool'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 20:31
Liverpool Norwich: 3-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Norwich City kozlarını paylaştı. Mücadele Liverpool'un 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 64'te Sadio Mane, 67. dakikada Mohamed Salah ve 81'de ise Luis Diaz kaydetti. Norwich'in tek golü ise 48. dakikada Milot Rashica'dan geldi.

Liverpool bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini aldı ve 57 puana yükseldi. Norwich City ise 17 puanda kaldı ve ligin sonuna demirledi.

Ligin 27. haftasında Liverpool sahasında Leeds United'ı ağırlayacak. Norwich ise Southampton'a konuk olacak.


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