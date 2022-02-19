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Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 10:56 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 10:57
Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Crystal Palace ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Chelsea maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Butland; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Kouyate, Hughes, Schlupp; Ayew, Edouard, Zaha

Chelsea: Mendy; Chalobah, Christensen, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso; Ziyech, Lukaku, Pulisic

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