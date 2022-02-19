Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Crystal Palace ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Chelsea maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Butland; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Kouyate, Hughes, Schlupp; Ayew, Edouard, Zaha

Chelsea: Mendy; Chalobah, Christensen, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso; Ziyech, Lukaku, Pulisic