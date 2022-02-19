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Crystal Palace Chelsea : 0-1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Crystal Palace ile Chelsea kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 'Maviler' 1-0 kazandı. Chelsea'ya galibiyeti getiren golü 89. dakikada Hakim Ziyech kaydetti. Ayrıca konuk takımın 75. dakikada yine Ziyech ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 20:04
Crystal Palace Chelsea : 0-1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Crystal Palace ile Chelsea kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 'Maviler' 1-0 kazandı.

Chelsea'ya galibiyeti getiren golü 89. dakikada Hakim Ziyech kaydetti. Ayrıca konuk takımın 75. dakikada yine Ziyech ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Bu skorun ardından Chelsea puanını 50'ye çıkardı. Crystal Palace'ın galibiyet hasreti 6 maça çıkarken 26 puanda kaldı.

Ligin 27. haftasında C. Palace deplasmanda Watford'a konuk olacak. Chelsea ise Burnley deplasmanında sahne alacak.

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