Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Arsenal ile Brentford kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Brentford maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ARSENAL - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Lacazette

Brentford: Raya; Ajer, Jansson, Pinnock; Canos, Onyeka, Norgaard, Jensen, Henry; Mbeumo, Toney