Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Brentford kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:07 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 11:08
Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

👉ARSENAL - BRENTFORD MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İngiltere Premier Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Arsenal ile Brentford kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Brentford maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ARSENAL - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Lacazette

Brentford: Raya; Ajer, Jansson, Pinnock; Canos, Onyeka, Norgaard, Jensen, Henry; Mbeumo, Toney

Crystal Palace - Chelsea maçı saat kaçta? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç için sponsorlar hiçbir masraftan kaçınmamış! Böyle evlilik teklifi mi olur?
İstanbul Başakşehir'de bekçiler şaşırdı kaldı: Kemer görünümlü kılıftan 60 santimetrelik kılıç çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor