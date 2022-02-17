Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United'da kriz! Cristiano Ronaldo ve futbolcular...

Manchester United'da kriz! Cristiano Ronaldo ve futbolcular...

İngiltere Premier Lig'de zirve ile arasındaki fark açılan Manchester United'da kriz çıktı. Bazı futbolcuların Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasında liderlik yapmak istemesinden doalyı rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü. İşte tüm detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 09:44
Manchester United'da kriz! Cristiano Ronaldo ve futbolcular...

Premier Lig'de lider Manchester City'nin 20 puan gerisinde 4. sırada yer alan Manchester United'da ortalık karıştı. Bazı ingiliz futbolcuların takımın Portekizli yıldızı Ronaldo'nun soyunma odasında liderlik yapmak istemesinden rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü.

İDDİAYI BILD DİLE GETİRDİ

Alman gazetesi Bild'in haberine göre Harry Maguire ve Marcus Rashford gibi İngiliz futbolcular, sezon başında takıma geri dönen Cristiano Ronaldo'nun Manchester United soyunma odasının lideri olmak istemesinden rahatsızlık duyuyor.

MARCUS RASHFORD'DAN İDDİALARA CEVAP

İddiaların üzerine Marcus Rashford sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İngiliz yıldız iddiaları reddederek, "Lütfen ayrılık aramaktan vazgeçin." ifadelerini kullandı.

RONALDO SEZON BAŞINDA DÖNMÜŞTÜ

Sezon başında Juventus'tan ayrılıp daha önce 2003-2009 seneleri arasında formasını giydiği Manchester United'a flaş bir geri dönüş yapan 37 yaşındaki Portekizli yıldız, bu sezon 28 maçta forma giyerken 15 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

MANCHESTER'DAN AYRILACAK İDDİALARI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo ile ilgili iki ayrı transfer haberi gündeme gelmişti. 37 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Paris Saint Germain ya da MLS'e transfer olabileceği vurgulanmıştı.

SEZON SONUNDA EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNÜYOR

The Sun'ın geçtiğimiz günlerde safyalarına taşıdığı habere göre ise Ronaldo, yakınlarına artık yaşlandığını ve futbolu bırakmayı düşündüğünü anlattı. Sezon sonunda yeni bir transfer yapmak yerine emekli olmayı düşünen Ronaldo, bu düşüncesini yakınlarıyla paylaştı.

DİĞER
Son dakika: Süper Lig’de taşlar yerinden oynayacak! Fenerbahçe ve Beşiktaş gelecek yılın bombasını şimdiden patlatıyor…
Bir profesör vakası daha: 'Parola: Barış pınarı' diyerek dolandırdılar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor