Manchester United'da kriz! Cristiano Ronaldo ve futbolcular...

Premier Lig'de lider Manchester City'nin 20 puan gerisinde 4. sırada yer alan Manchester United'da ortalık karıştı. Bazı ingiliz futbolcuların takımın Portekizli yıldızı Ronaldo'nun soyunma odasında liderlik yapmak istemesinden rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü.

İDDİAYI BILD DİLE GETİRDİ



Alman gazetesi Bild'in haberine göre Harry Maguire ve Marcus Rashford gibi İngiliz futbolcular, sezon başında takıma geri dönen Cristiano Ronaldo'nun Manchester United soyunma odasının lideri olmak istemesinden rahatsızlık duyuyor.

MARCUS RASHFORD'DAN İDDİALARA CEVAP



İddiaların üzerine Marcus Rashford sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İngiliz yıldız iddiaları reddederek, "Lütfen ayrılık aramaktan vazgeçin." ifadelerini kullandı.

RONALDO SEZON BAŞINDA DÖNMÜŞTÜ

Sezon başında Juventus'tan ayrılıp daha önce 2003-2009 seneleri arasında formasını giydiği Manchester United'a flaş bir geri dönüş yapan 37 yaşındaki Portekizli yıldız, bu sezon 28 maçta forma giyerken 15 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

MANCHESTER'DAN AYRILACAK İDDİALARI



Öte yandan geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo ile ilgili iki ayrı transfer haberi gündeme gelmişti. 37 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Paris Saint Germain ya da MLS'e transfer olabileceği vurgulanmıştı.

SEZON SONUNDA EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNÜYOR



The Sun'ın geçtiğimiz günlerde safyalarına taşıdığı habere göre ise Ronaldo, yakınlarına artık yaşlandığını ve futbolu bırakmayı düşündüğünü anlattı. Sezon sonunda yeni bir transfer yapmak yerine emekli olmayı düşünen Ronaldo, bu düşüncesini yakınlarıyla paylaştı.