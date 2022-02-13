Leicester City - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor. Leicester City ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - West Ham United maçı 13 Şubat Pazar günü saat 19:30'de oynanacak. Mücadele S Sport 2'de canlı yayınlanacak.