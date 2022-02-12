Haberler İngiltere Premier Lig Watford - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Watford - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Watford ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Watford - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:26
Watford - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Watford - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 25. hafta maçında Watford ile Brighton kozlarını paylaşacak.

Watford, mücadele öncesi topladığı 15 puanla 19. sırada bulunuyor. 30 puanı bulunan Brighton ise 9. sırada yer alıyor.

WATFORD - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Watford - Brighton maçı, 12 Şubat Cumartesi (bugün) TSİ 18.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

WATFORD - BRIGHTON MUHTEMEL 11'LER

Watford: Foster; Femenia, Cathcart, Samir, Kamara; Kucka, Sissoko, Kayembe; Kalu, King, Dennis

Brighton: Sanchez; Lamptey, Dunk, Webster, Cucurella; Bissouma, Lallana, Moder; Gross; Maupay, Welbeck

DİĞER
Efsane isimden Cristiano Ronaldo'ya olay sözler! Manchester United'da huzursuzluğun nedeni ortaya çıktı...
10 soruda üniversiteye girişte yeni dönem! YKS'de baraj kalktı puanlar nasıl hesaplanacak? Kimler tercih yapabilecek?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor