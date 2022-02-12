Watford - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Watford - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 25. hafta maçında Watford ile Brighton kozlarını paylaşacak.
Watford, mücadele öncesi topladığı 15 puanla 19. sırada bulunuyor. 30 puanı bulunan Brighton ise 9. sırada yer alıyor.
WATFORD - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Watford - Brighton maçı, 12 Şubat Cumartesi (bugün) TSİ 18.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
WATFORD - BRIGHTON MUHTEMEL 11'LER
Watford: Foster; Femenia, Cathcart, Samir, Kamara; Kucka, Sissoko, Kayembe; Kalu, King, Dennis
Brighton: Sanchez; Lamptey, Dunk, Webster, Cucurella; Bissouma, Lallana, Moder; Gross; Maupay, Welbeck