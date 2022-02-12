Norwich - Manchester City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Norwich - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 25. hafta maçında Norwich ile Manchester City kozlarını paylaşacak.
Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich, mücadele öncesi topladığı 17 puanla 17. sırada bulunuyor. 60 puanı bulunan Manchester City ise zirvede yer alıyor.
NORWICH - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Norwich - Manchester City maçı, 12 Şubat Cumartesi (bugün) TSİ 20.30'da başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.
NORWICH - MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'LER
Norwich: Gunn; Aarons, Hanley, Gibson, Williams; Placheta, Gilmour, Lees-Melou, Rashica; Pukki, Sargent
Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling