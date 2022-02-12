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Everton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Everton, sahasında Leeds United'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:23
Everton - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 25. hafta maçında Everton ile Leeds United kozlarını paylaşacak.

Everton, mücadele öncesi topladığı 19 puanla 16. sırada bulunuyor. 23 puanı bulunan Crystal Palace ise 15. sırada yer alıyor.

EVERTON - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Everton - Leeds United maçı, 12 Şubat Cumartesi (bugün) TSİ 18.00'de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVERTON - LEEDS UNITED MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford; Coleman, Holgate, Keane, Kenny; Allan, van de Beek; Townsend, Alli, Richarlison; Calvert-Lewin

Leeds United: Meslier; Ayling, Llorente, Struijk, Dallas; Koch, Forshaw; Raphinha, Rodrigo, Harrison; James

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