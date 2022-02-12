Brentford - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 25. hafta maçında Brentford ile Crystal Palace kozlarını paylaşacak.
Brentford, mücadele öncesi topladığı 23 puanla 14. sırada yer alıyor. 25 puanı bulunan Crystal Palace ise 13. sırada bulunuyor.
BRENTFORD - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Premier Lig'in 25. haftasında oynanacak Brentford - Crystal Palace maçı, 12 Şubat Cumartesi (bugün) TSİ 18.00'de başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.
BRENTFORD - CRYSTAL PALACE MUHTEMEL 11'LER
Brentford: Raya; Ajer, Jansson, Pinnock; Roerslev, Dasilva, Norgaard, Onyeka, Henry; Mbeumo, Toney
Crystal Palace: Guaita; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Hughes, Schlupp; Olise, Benteke, Zaha
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