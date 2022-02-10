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Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig (CANLI SKOR)

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool ile Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City Anfield Road Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:45
Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig (CANLI SKOR)

Liverpool - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 24. hafta maçında Liverpool ile Leicester City, Anfield Road'da kozlarını paylaşacak.

Liverpool, mücadele öncesi topladığı 48 puanla 2. sırada bulunuyor. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ise 26 puanla 12. sırada yer alıyor.

LIVERPOOL - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Liverpool - Leicester City maçı 10 Şubat Perşembe (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - LEICESTER CITY MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Jota

Leicester City: Schmeichel; Justin, Vestergaard, Çağlar; Pereira, Tielemans, Ndidi, Thomas; Dewsbury-Hall; Iheanacho, Daka

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