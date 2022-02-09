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Manchester City - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City sahasında Brentford'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri fubtolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 15:13
Manchester City - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 24. hafta maçında Manchester City ile Brentford, Etihad Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Manchester City, mücadele öncesi topladığı 57 puanla lider konumda bulunuyor. 23 puanı bulunan Brentford ise 14. sırada yer alıyor.

MANCHESTER CITY - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında oynanacak Manchester City - Brentford maçı 9 Şubat Çarşamba (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling

Brentford: Raya; Ajer, Jansson, Pinnock; Canos, Baptiste, Norgaard, Onyeka, Henry; Mbeumo, Toney

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