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Cristiano Ronaldo 12 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 25 karşılaşmada 14 gol atan Ronaldo 12 yıl sonra bir iki yaşadı. Portekizli yıldız çıktığı son 5 karşılaşmada bu sezon fileleri havalandıramadı. Ronaldo'nun ayrıca 2022 yılında henüz golü bulunmuyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 10:13
Cristiano Ronaldo 12 yıl sonra bir ilki yaşadı!

Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo, 12 yılın ardından ilk kez gol atamama sorunu yaşıyor.

Son olarak 2010 yılında üst üste 5 maç gol atamayan Cristiano Ronaldo, bu sezon ilk kez 5 maçtır fileleri havalandıramadı.

Öte yandan Cristiano Ronaldo, bu sezon 4 Premier Lig maçında ilk 11'de sahaya çıkmadı ve Manchester United bu maçlardan galibiyet çıkaramadı.

Bu sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ta toplam 25 maça çıkan ve 14 gol kaydeden 37 yaşındaki Portekizli süper yıldız, 2022 yılında ise henüz golle tanışamadı.

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