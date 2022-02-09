Aston Villa - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Aston Villa ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ASTON VILLA - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Aston Villa - Leeds United maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.