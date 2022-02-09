Haberler İngiltere Premier Lig Aston Villa - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Aston Villa sahasında Leeds United'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri fubtolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 15:33
Aston Villa - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Aston Villa ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Leeds United maçı 9 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

DİĞER
Son dakika: Olay yaratan iddia! Fenerbahçe'ye transferini eski Trabzonsporlu isim engelledi
19 yaşındayken 83 yaşındaki Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'dan hamile kalan Karissa Shannon: Şeytan taşıdığımı düşünüp kürtaj oldum
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor